Андре Тан представил эксклюзивную коллекцию футболок "Мотанка" (фото)

Лицом новой коллекции стала украинская военнослужащая Руслана Данилкина

Украинский дизайнер Андре Тан, назвавший основные тренды весны, создал оригинальную коллекцию унисекс-футболок. Она имеет красноречивое название "Мотанка".

На странице в Instagram знаменитость рассказал об идее коллекции и дальнейших планах. Лицом коллекции стала украинская военнослужащая Руслана Данилкина.

Дизайнер подчеркнул, что это очень сильная женщина, символизирующая украинскую несокрушимость. Также известно, что часть от каждой проданной футболки из этой коллекции передадут в благотворительный фонд украинской ведущей Лилии Ребрик на проект "Нескорена".

Эксклюзивная коллекция. Фото instagram.com/atan.ua

Добавим, что вместе с футболками изготовят коллекционные куклы-мотанки, которые в скором времени будут в продаже.

Андре Тан добавил, что сейчас он погрузился в украинскую культуру и изучает традиции, быт, костюмы наших предков.

Военнослужащая Руслана Данилкина. Фото instagram.com/atan.ua

"Одним из открытий стала кукла-мотанка, которую вообще изобрели 5 тыс. лет назад и которая еще с древности присутствовала в украинской культуре. Это был оберег каждой конкретной семьи, передававшийся из поколения в поколение, олицетворяя знания, опыт и силу, – рассказал дизайнер.

Андре добавил, что ему очень понравилась эта идея, которая очень актуальна сегодня, потому что каждый украинец нуждается в защите и обереге, а мотанка обладает магической силой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие джинсы подходят к любой обуви. Мы поделились, какие штаны из денима универсальны.