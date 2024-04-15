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У блискучій сукні з паєтками та з косою: Кара Делевінь здивувала сміливим образом у Лондоні (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Кара Делевінь обрала сміливий лук для виходу на публіку Новина оновлена 15 квітня 2024, 11:03
Кара Делевінь обрала сміливий лук для виходу на публіку. Фото Getty Images

Знаменитість обрала нестандартний образ на захід

Колишня супермодель, а зараз — 31-річна акторка та співачка Кара Делевінь не часто з'являється на публіці. Ще влітку минулого року папараці заскочили зірку за поцілунком з її дівчиною на чемпіонаті з тенісу. Тепер Делевінь вирішила з'явитися у цікавому та незвичному аутфіті.

Кара Делевінь відвідала Королівський Альберт-Хол в Лондоні, де відбулась премія Лоуренса Олів’є (Olivier Awards). Там нагороджували найкращих акторів, режисерів, а також відзначали найкращі роботи у сфері кіно.

Для заходу знаменитість обрала довгу блискучу сукню з паєтками, верх якої був блакитний, а низ — бордовий. Особливість вбрання — у тому, що на ньому були нашиті тоненькі смужки, як перепліталися позаду. Водночас спина зірки залишалась оголеною.

Кара Делевінь у незвичній сукні з паєтками
Getty Images

Сукня Кари була на бретельках, тож прихильники могли роздивитися численні татуювання зірки на руках. Також вона зробила незвичну зачіску: волосся було заплетене в гладку та довгу косу.

Кара Делевінь у сукні на бретельках
Getty Images

На колишній супермоделі був практично непомітний макіяж, без яскравих акцентів. Кара доповнила лук лаконічними срібними сережками.

Раніше "Телеграф" писав про 45-річну Ніколь Шерзінгер, яка обрала відвертий лук для премії Лоуренса Олів’є. Вона одягнула довгу чорну сукню з розрізом біля лівої ноги. Зірка мала ефектний вигляд.

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