"Проговорили допізна": Вакарчук зустрівся з українським режисером оскароносного фільму (фото)

Фронтмен "Океан Ельзи" виклав дружнє фото з Мстиславом Черновим

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук викликав захоплення у своїх шанувальників, опублікувавши спільне дружнє фото з українським режисером Мстиславом Черновим, фільм якого "20 днів у Маріуполі" отримав заслужений "Оскар 2024".

"Брюссель. Зранку виходжу з готелю бігати і чую: "Святославе, привіт!" Випадково зустрілись з Мстиславом Черновим", — написав 45-річний виконавець в Інстаграмі. Ймовірно, з кінорежисером Вакарчук знайомий вже давно.

За словами фронтмена "Океан Ельзи", він приїхав у столицю Бельгії на благодійний виступ #HelpForUkrainetour свого гурту, тоді як сам Мстислав Чернов прибув у Брюссель, щоб представити свій знаменитий оскароносний фільм про війну в Україні — "20 днів у Маріуполі".

"Після концерту проговорили допізна. Це добре, що голоси України звучать все потужніше!", — підсумував співак у соцмережі.

"Наші світлі серця, наші потужні рупори правди!", "Велика повага до обох!", "Достойні сини своєї Країни", — пишуть у коментарях підписники.

Нагадаємо, що на церемонії "Оскар" у 2024 році режисер Мстислав Чернов отримав не тільки золоту статуетку, а ще й познайомився з видатними голлівудськими зірками. Так, український режисер позував з творцем "Оппенгеймера" Крістофером Ноланом.

У фільмі "20 днів у Маріуполі" розповідається про блокаду російськими військами Маріуполя у лютому-березні 2022. Тоді вдалося відзняти на камери свого телефону всі жахи російського вторгнення на Україну.

Раніше Святослав Вакарчук поділився фото з мамою. Фанати співака одразу помітили, що мама і син дуже схожі.