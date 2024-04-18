"Проговорили допоздна": Вакарчук встретился с украинским режиссером оскароносного фильма (фото)
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Фронтмен "Океан Эльзы" выложил дружеское фото с Мстиславом Черновым
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вызвал восхищение у своих поклонников, опубликовав совместное дружеское фото с украинским режиссером Мстиславом Черновым, фильм которого "20 дней в Мариуполе" получил заслуженный "Оскар 2024".
"Брюссель. Утром выхожу из гостиницы бегать и слышу: "Святослав, привет! "Случайно встретились с Мстиславом Черновым", — написал 45-летний исполнитель в Инстаграме. Вероятно, с кинорежиссером Вакарчук знаком уже давно.
По словам фронтмена "Океан Эльзы", он приехал в столицу Бельгии на благотворительное выступление #HelpForUkrainetour своей группы, тогда как сам Мстислав Чернов прибыл в Брюссель, чтобы представит свой знаменитый оскароносный фильм о войне в Украине — "20 дней в Мариуполе".
"После концерта проговорили допоздна. Это хорошо, что голоса Украины звучат все мощнее!", — подытожил певец в соцсети.
"Наши светлые сердца, наши мощные рупоры правды!", "Большое уважение к обоим!", "Достойные сыновья своей Страны", — пишут в комментариях подписчики.
Напомним, что на церемонии "Оскар" в 2024 году режиссер Мстислав Чернов получил не только золотую статуэтку, но и познакомился с выдающимися голливудскими звездами. Так, украинский режиссер позировал с создателем "Оппенгеймера" Кристофером Ноланом.
В фильме "20 дней в Мариуполе" рассказывается о блокаде российскими войсками Мариуполя в феврале-марте 2022 года. Тогда удалось снять на камеры своего телефона все ужасы российского вторжения на Украину.
Ранее Святослав Вакарчук поделился фото с мамой. Фанаты певца сразу заметили, что мама и сын очень похожи.