П’ять мільйонів на ЗСУ і спільний трек: Надя Дорофєєва і Міша Лебіга провели стрім (фото, відео)

Зібрані кошти підуть на придбання FPV-дронів та допомогу постраждалим у Чернігові

Співачка Надя Дорофєєва і блогер Міша Лебіга записали спільний трек і вирішили презентувати його на стрімі. Однак зірки поєднали корисне з приємним і збирали під час прямого ефіру гроші на ЗСУ та постраждалих від обстрілів у Чернігові 17 квітня.

Блогер та співачка також побили рекорд на українській стрімінговій платформі Twich — вони зібрали більше 50-ти тисяч глядачів і зібрали 5,4 мільйони гривень. Міша та Надя задонатили на банку по 100 тисяч гривень. Одночасно їх дивились 57 тисяч людей, а за перші 25 хвилин вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень на банку.

Фото: скріншот з відео

Фото: скріншот з відео

Трек "А я все плакала" доступна на всі цифрових майданчиках, а також вийшов кліп, де Надя Дорофєєва постала у рідкісних для неї образах — у сукнях: блискучій міні, блакитній з декольте і латексній червоній.

Стрімер Міша Лебіга постав у звичному для себе образі: чорні окуляри та шкіряна куртка. Блогер поділився, що зніматися у кліпі йому дуже сподобалося, хоч він і дуже нервував.

Також співачка запросила блогера виступити зі спільною піснею на її сольному концерті у грудні, від чого Міша не зміг відмовитись. Він зізнався, що буде нервувати, адже має страх публічних виступів.

Над треком "А я все плакала" працював Іван Клименко, автор пісні "Teresa & Maria", з якою alyona alyona & Jerry Heil поїдуть на Євробачення, Ірина Горова, українська продюсерка, Міша Кацурін, чоловік Наді Дорофєєвої

Раніше "Телеграф" розповідав, що Настя Каменських презентувала нову пісню Moloko і нарвалася на хейт. Під анонсом кліпу можна побачити багато негативних коментарів. Українці не розуміють, у чому суть цієї пісні та відеороботи зокрема.