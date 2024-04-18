Ось що життя в Росії робить: співачка з Києва Тетяна Овсієнко нажахала мережу опухлим виглядом (фото)
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Колись симпатична і тендітна співачка перетворилася на типову росіянку
Відома радянська та російська співачка Тетяна Овсієнко, яка народилася у Києві, але довгий час живе в Росії та мовчить про війну в Україні, вразила зовнішнім виглядом. На свіжих фото, що спливли в мережі, зірка 90-х виглядає опухлою та обрюгзлою ще й із зайвою вагою.
Фото нової зовнішності Овсієнко опублікували у твіттер-акаунті Blond & Wise. На знімках співачку з Києва просто не впізнати. Раніше це була симпатична тендітна блондинка із короткою стрижкою. Однак тепер 57-річну Тетяну Овсієнко неможливо впізнати — вона сильно додала у вазі, набрякла та постаріла. Можливо, артистка зробила невдалу пластику, а можливо зловживає алкоголем.
Такі зміни у зовнішності зірки 90-х не залишилися поза увагою. У коментарях почали бурхливо обговорювати співачку, яка змінилася до невпізнання:
- Якби в коментарі не глянув, фіг би вгадав. Це жах.
- Невже Танюха Овсієнко?
- Нізащо не впізнав би! Жах!
- Не може бути! Але як?! Як можна було так опуститись, Таня?
- Ось що Росія з вродливими дівчатами робить.
- Фу, гидота! Не впізнав би ніколи!
- Там не тільки алко, там з ботоксом та філерами перебір, це посилює дуже картину.
- Росія споює людей.
- На болотах людина перетворюється на деграданта.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Регіна Тодоренко стала громадянкою Росії. Артистка й надалі мовчить про війну в Україні.