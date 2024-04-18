Ось що життя в Росії робить: співачка з Києва Тетяна Овсієнко нажахала мережу опухлим виглядом (фото)

Колись симпатична і тендітна співачка перетворилася на типову росіянку

Відома радянська та російська співачка Тетяна Овсієнко, яка народилася у Києві, але довгий час живе в Росії та мовчить про війну в Україні, вразила зовнішнім виглядом. На свіжих фото, що спливли в мережі, зірка 90-х виглядає опухлою та обрюгзлою ще й із зайвою вагою.

Фото нової зовнішності Овсієнко опублікували у твіттер-акаунті Blond & Wise. На знімках співачку з Києва просто не впізнати. Раніше це була симпатична тендітна блондинка із короткою стрижкою. Однак тепер 57-річну Тетяну Овсієнко неможливо впізнати — вона сильно додала у вазі, набрякла та постаріла. Можливо, артистка зробила невдалу пластику, а можливо зловживає алкоголем.

Ось так зараз виглядає співачка-киянка Тетяна Овсієнко

Такі зміни у зовнішності зірки 90-х не залишилися поза увагою. У коментарях почали бурхливо обговорювати співачку, яка змінилася до невпізнання:

Якби в коментарі не глянув, фіг би вгадав. Це жах.

Невже Танюха Овсієнко?

Нізащо не впізнав би! Жах!

Не може бути! Але як?! Як можна було так опуститись, Таня?

Ось що Росія з вродливими дівчатами робить.

Фу, гидота! Не впізнав би ніколи!

Там не тільки алко, там з ботоксом та філерами перебір, це посилює дуже картину.

Росія споює людей.

На болотах людина перетворюється на деграданта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Регіна Тодоренко стала громадянкою Росії. Артистка й надалі мовчить про війну в Україні.