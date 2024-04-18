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Ось що життя в Росії робить: співачка з Києва Тетяна Овсієнко нажахала мережу опухлим виглядом (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Схоже, Тетяна Овсієнко любить випити, адже в РФ без цього ніяк Новина оновлена 18 квітня 2024, 18:43
Схоже, Тетяна Овсієнко любить випити, адже в РФ без цього ніяк. Фото Колаж "Телеграф"

Колись симпатична і тендітна співачка перетворилася на типову росіянку

Відома радянська та російська співачка Тетяна Овсієнко, яка народилася у Києві, але довгий час живе в Росії та мовчить про війну в Україні, вразила зовнішнім виглядом. На свіжих фото, що спливли в мережі, зірка 90-х виглядає опухлою та обрюгзлою ще й із зайвою вагою.

Фото нової зовнішності Овсієнко опублікували у твіттер-акаунті Blond & Wise. На знімках співачку з Києва просто не впізнати. Раніше це була симпатична тендітна блондинка із короткою стрижкою. Однак тепер 57-річну Тетяну Овсієнко неможливо впізнати — вона сильно додала у вазі, набрякла та постаріла. Можливо, артистка зробила невдалу пластику, а можливо зловживає алкоголем.

Тетяна Овсієнко
Ось так зараз виглядає співачка-киянка Тетяна Овсієнко

Такі зміни у зовнішності зірки 90-х не залишилися поза увагою. У коментарях почали бурхливо обговорювати співачку, яка змінилася до невпізнання:

  • Якби в коментарі не глянув, фіг би вгадав. Це жах.
  • Невже Танюха Овсієнко?
  • Нізащо не впізнав би! Жах!
  • Не може бути! Але як?! Як можна було так опуститись, Таня?
  • Ось що Росія з вродливими дівчатами робить.
  • Фу, гидота! Не впізнав би ніколи!
  • Там не тільки алко, там з ботоксом та філерами перебір, це посилює дуже картину.
  • Росія споює людей.
  • На болотах людина перетворюється на деграданта.
Тетяна Овсієнко

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Регіна Тодоренко стала громадянкою Росії. Артистка й надалі мовчить про війну в Україні.

Теги:
#Тетяна Овсієнко #зірка 90-х