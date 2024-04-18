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Вот что жизнь в России делает: певица из Киева Татьяна Овсиенко переполошила сеть опухшим видом (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Похоже, Татьяна Овсиенко любит выпить, а ведь в РФ без этого никак Новость обновлена 18 апреля 2024, 18:43
Похоже, Татьяна Овсиенко любит выпить, а ведь в РФ без этого никак. Фото Коллаж "Телеграф"

Когда-то симпатичная и хрупкая певица превратилась в обрюгзшую россиянку

Известная советская и российская певица Татьяна Овсиенко, которая родилась в Киеве, но долгое время живет в России и молчит о войне в Украине, поразила внешним видом. На свежих фото, которые всплыли в сети, звезда 90-х выглядит опухшей и обрюгзшей еще и с лишним весом.

Фото новой внешности Овсиенко опубликовали в твиттер-аккаунте Blond & Wise. На коллаже певицу из Киева просто не узнать. Раньше это была симпатичная хрупкая блондинка с короткой стрижкой. Однако теперь 57-летнюю Татьяну Овсиенко невозможно узнать — она сильно прибавила в весе, отекла и постарела. Возможно артистка сделала неудачную пластику, а возможно злоупотребляет алкоголем.

Татьяна Овсиенко
Вот так сейчас выглдяит певица-киевлянка Татьяна Овсиенко

Такие перемены во внешности звезды 90-х не остались без внимания. В комментариях начали бурно обсуждать певицу, которая изменилась до неузнаваемости:

  • Если бы в комменты не глянул, фиг бы угадал. Это ужас.
  • Неужели Танюха Овсиенко?
  • Ни за что бы не узнал! Ужас!
  • Не может быть! Но как?! Как можно было так опустится, Таня?
  • Вот что Россия с красивыми девочками делает.
  • Фу, гадость! Не узнал бы никогда!
  • Там не только алко, там с ботоксом и филлерами перебор, это усугубляет очень картину.
  • Россия спаивает людей.
  • На болотах человек превращается в деграданта.
Татьяна Овсиенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Регина Тодоренко стала гражданкой России. Артистка и дальше молчит о войне в Украине.

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#Татьяна Овсиенко #звезда 90-х