Вот что жизнь в России делает: певица из Киева Татьяна Овсиенко переполошила сеть опухшим видом (фото)
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Когда-то симпатичная и хрупкая певица превратилась в обрюгзшую россиянку
Известная советская и российская певица Татьяна Овсиенко, которая родилась в Киеве, но долгое время живет в России и молчит о войне в Украине, поразила внешним видом. На свежих фото, которые всплыли в сети, звезда 90-х выглядит опухшей и обрюгзшей еще и с лишним весом.
Фото новой внешности Овсиенко опубликовали в твиттер-аккаунте Blond & Wise. На коллаже певицу из Киева просто не узнать. Раньше это была симпатичная хрупкая блондинка с короткой стрижкой. Однако теперь 57-летнюю Татьяну Овсиенко невозможно узнать — она сильно прибавила в весе, отекла и постарела. Возможно артистка сделала неудачную пластику, а возможно злоупотребляет алкоголем.
Такие перемены во внешности звезды 90-х не остались без внимания. В комментариях начали бурно обсуждать певицу, которая изменилась до неузнаваемости:
- Если бы в комменты не глянул, фиг бы угадал. Это ужас.
- Неужели Танюха Овсиенко?
- Ни за что бы не узнал! Ужас!
- Не может быть! Но как?! Как можно было так опустится, Таня?
- Вот что Россия с красивыми девочками делает.
- Фу, гадость! Не узнал бы никогда!
- Там не только алко, там с ботоксом и филлерами перебор, это усугубляет очень картину.
- Россия спаивает людей.
- На болотах человек превращается в деграданта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Регина Тодоренко стала гражданкой России. Артистка и дальше молчит о войне в Украине.