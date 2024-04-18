Вот что жизнь в России делает: певица из Киева Татьяна Овсиенко переполошила сеть опухшим видом (фото)

Когда-то симпатичная и хрупкая певица превратилась в обрюгзшую россиянку

Известная советская и российская певица Татьяна Овсиенко, которая родилась в Киеве, но долгое время живет в России и молчит о войне в Украине, поразила внешним видом. На свежих фото, которые всплыли в сети, звезда 90-х выглядит опухшей и обрюгзшей еще и с лишним весом.

Фото новой внешности Овсиенко опубликовали в твиттер-аккаунте Blond & Wise. На коллаже певицу из Киева просто не узнать. Раньше это была симпатичная хрупкая блондинка с короткой стрижкой. Однако теперь 57-летнюю Татьяну Овсиенко невозможно узнать — она сильно прибавила в весе, отекла и постарела. Возможно артистка сделала неудачную пластику, а возможно злоупотребляет алкоголем.

Вот так сейчас выглдяит певица-киевлянка Татьяна Овсиенко

Такие перемены во внешности звезды 90-х не остались без внимания. В комментариях начали бурно обсуждать певицу, которая изменилась до неузнаваемости:

Если бы в комменты не глянул, фиг бы угадал. Это ужас.

Неужели Танюха Овсиенко?

Ни за что бы не узнал! Ужас!

Не может быть! Но как?! Как можно было так опустится, Таня?

Вот что Россия с красивыми девочками делает.

Фу, гадость! Не узнал бы никогда!

Там не только алко, там с ботоксом и филлерами перебор, это усугубляет очень картину.

Россия спаивает людей.

На болотах человек превращается в деграданта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Регина Тодоренко стала гражданкой России. Артистка и дальше молчит о войне в Украине.