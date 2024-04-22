Зірка "Гудвінських ігор" Сабріна Карпентер засвітилася на фестивалі в костюмі від українського дизайнера (фото)

Виконавиця вийшла на сцену у костюмах, які для неї створив український бренд FROLOV

Український дизайнер Іван Фролов співпрацює з багатьма знаменитостями, зокрема створив сукні для Дженніфер Лопес, Бейонсе, Megan Thee Stallion, Тіни Кароль, Джамали тощо. А нещодавно він попрацював над сценічним образом американської співачки і хіт-мейкерки Сабріни Карпентер, яка яскраво виступила на музичному фестивалі Coachella в США.

Виконавиця вийшла на сцену у костюмах, які для неї створив український бренд FROLOV. На сторінці в Instagram розмістили кадри, де видно, що це два варіанти вбрання у ніжно-рожевому та блакитному кольорах.

Вони складаються зі спідниці та корсету та спідниці та топу. У кожному з них легко упізнати руку українського дизайнера за вже знаковими вирізами у вигляді сердечок та ручною вишивкою.

Образ у блакитному кольорі. Фото instagram.com/frolovheart/

"Ми обожнюємо створювати образи для Сабріни. Вона вже багато разів обирала FROLOV для своїх виступів. Проте цього разу ми створили для неї не сукню, а роздільні образи: зі спідницею та корсетом й топом. Форма спідниць натхненна архівними колекціями FROLOV різних років. У блакитному образі ми відмовилися від корсету, і створили топ, розшитий вручну маленькими сердечками з вирізом у формі серця на спині. Спідниця виготовлена з клинів, зроблених з напівпрозорого мережива. Рожевий образ складається зі "шкільної" спідниці та знакового корсету з V-подібним вирізом та великою кількістю ручної вишивки", — висловився Іван Фролов.

Раніше "Телеграф" писав, що Джей Ло засвітила стильний чорно-білий лук. Чорний джемпер у поєднанні із білим корсетом підкреслили розкішні форми виконавиці, а широкі білі штани чудово вплелися в образ.