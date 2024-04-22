Звезда "Гудвинских игр" Сабрина Карпентер засветилась на фестивале в костюме украинского дизайнера (фото)

Исполнительница вышла на сцену в костюмах, созданных для нее украинским брендом FROLOV

Украинский дизайнер Иван Фролов сотрудничает со многими знаменитостями, в частности, он создал платья для Дженнифер Лопес, Бейонсе, Megan Thee Stallion, Тины Кароль, Джамалы и т.д. А недавно мастер поработал над сценическим образом американской певицы и хит-мейкера Сабрины Карпентер, ярко выступившей на музыкальном фестивале Coachella в США.

Исполнительница вышла на сцену в костюмах, созданных для нее украинским брендом FROLOV. На странице в Instagram разместили кадры, где видно, что это два варианта наряда в нежно-розовом и голубом цветах.

Они состоят из юбки и корсета и юбки и топа. В каждом из них легко узнать руку украинского дизайнера за уже знаковыми вырезами в виде сердечек и ручной вышивкой.

Образ в голубом цвете. Фото instagram.com/frolovheart/

"Мы обожаем создавать образы для Сабрины. Она уже много раз выбирала FROLOV для своих выступлений. Однако на этот раз мы создали для нее не платье, а раздельные образы: с юбкой и корсетом и топом. Форма юбок вдохновлена архивными коллекциями FROLOV разных лет. В голубом образе мы отказались от корсета и создали топ, расшитый вручную маленькими сердечками с вырезом в форме сердца на спине. Юбка изготовлена из клиньев, сделанных из полупрозрачного кружева, с большим количеством ручной вышивки", — высказался Иван Фролов.

Ранее "Телеграф" писал, что Джей Ло зажгла стильный черно-белый лук. Черный джемпер в сочетании с белым корсетом подчеркнул роскошные формы исполнительницы, а широкие белые брюки прекрасно вплелись в образ.