Український актор Володимир Гладкий розійшовся з коханою
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Гладки наголосив, що відстань і час зруйнували стосунки
Співачка MamaRika перебуває на межі розриву з чоловіком Сергієм Середою. А український актор Володимир Гладкий повідомив, що розлучився зі своєю коханою дівчиною Джулією, з якою зустрічався протягом п’яти років.
В інтерв'ю kp.ua Володимир розповів, що його колишня дівчина захотіла будувати кар'єру в Америці, а він вирішив залишитися в Україні. Час і відстань вбили стосунки.
"Моя колишня дівчина поїхала в США. По суті, відстань і час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше — це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я — в Україні", — наголосив він.
Джулія за кордоном знімається в кіно. Вона не була задіяна в українських проєктах, а Гладкий знімається в серіалах, створених в Україні.
Також відомо, що Джулія опанувала гримерну справу. Найбільше їй подобається втілювати пластичний грим (міфічні істоти, вовкулаки, зомбі, перевертні).
Раніше "Телеграф" писав, що MamaRika на тлі кризи в родині оголила груди. Артистка поділилась кадрами із професійної фотосесії.