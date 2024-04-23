Український актор Володимир Гладкий розійшовся з коханою

Гладки наголосив, що відстань і час зруйнували стосунки

Співачка MamaRika перебуває на межі розриву з чоловіком Сергієм Середою. А український актор Володимир Гладкий повідомив, що розлучився зі своєю коханою дівчиною Джулією, з якою зустрічався протягом п’яти років.

В інтерв'ю kp.ua Володимир розповів, що його колишня дівчина захотіла будувати кар'єру в Америці, а він вирішив залишитися в Україні. Час і відстань вбили стосунки.

"Моя колишня дівчина поїхала в США. По суті, відстань і час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше — це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я — в Україні", — наголосив він.

Джулія та Володимир в образі. Фото instagram.com/vova_gladki

Джулія за кордоном знімається в кіно. Вона не була задіяна в українських проєктах, а Гладкий знімається в серіалах, створених в Україні.

Також відомо, що Джулія опанувала гримерну справу. Найбільше їй подобається втілювати пластичний грим (міфічні істоти, вовкулаки, зомбі, перевертні).

Раніше "Телеграф" писав, що MamaRika на тлі кризи в родині оголила груди. Артистка поділилась кадрами із професійної фотосесії.