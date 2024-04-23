Украинский актер Владимир Гладкий разошелся с любимой
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Гладкий подчеркнул, что расстояние и время разрушили отношения
Певица MamaRika находится на грани разрыва с мужем Сергеем Середой. А украинский актер Владимир Гладкий сообщил, что развелся со своей любимой девушкой Джулией, с которой встречался в течение пяти лет.
Владимир рассказал, что его бывшая девушка захотела строить карьеру в Америке, а он решил остаться в Украине. Расстояние и время убили отношения.
"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное — это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я — в Украине", — подчеркнул он.
Джулия за границей снимается в кино. Она не была задействована в украинских проектах, а Гладкий снимается в сериалах, созданных в Украине.
Также известно, что Джулия профессионально овладела делом гримера. Больше всего ей нравится воплощать пластический грим (мифические существа, вурдалаки, зомби, оборотни).
Ранее "Телеграф" писал, что MamaRika на фоне кризиса в семье обнажила грудь. Артистка поделилась кадрами профессиональной фотосессии.