Украинский актер Владимир Гладкий разошелся с любимой

Гладкий подчеркнул, что расстояние и время разрушили отношения

Певица MamaRika находится на грани разрыва с мужем Сергеем Середой. А украинский актер Владимир Гладкий сообщил, что развелся со своей любимой девушкой Джулией, с которой встречался в течение пяти лет.

Владимир рассказал, что его бывшая девушка захотела строить карьеру в Америке, а он решил остаться в Украине. Расстояние и время убили отношения.

"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное — это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я — в Украине", — подчеркнул он.

Джулия и Владимир в образе. Фото instagram.com/vova_gladki

Джулия за границей снимается в кино. Она не была задействована в украинских проектах, а Гладкий снимается в сериалах, созданных в Украине.

Также известно, что Джулия профессионально овладела делом гримера. Больше всего ей нравится воплощать пластический грим (мифические существа, вурдалаки, зомби, оборотни).

Ранее "Телеграф" писал, что MamaRika на фоне кризиса в семье обнажила грудь. Артистка поделилась кадрами профессиональной фотосессии.