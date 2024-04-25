Гурт Gо_A вразив новим магнетичним кліпом на пісню Krip (відео)

Krip є своєрідною стилізацією ритуальної пісні

Український гурт Gо_A, який після Євробачення став справжнім улюбленцем у Європі, випустив нову пісню Krip, представивши кліп на неї. Опису до новинки немає, лише відомо, що назва пісні походить від рослини кріп, про що свідчать перші рядки.

Солістка Катерина Павленко на сторінці в Instagram опублікувала два рядки та кадр з кліпу. "Світи, світи, місяченьку, коло мого дому. Що я сіяла звечора не кажи нікому", — написала Катерина.

Krip

Krip є своєрідною стилізацією веснянки, яких у доробку гурту велика кількість. Тут варто згадати відомий Shum, з яким гурт представляв Україну на Євробаченні 2021. Тоді єврофани шаленіли від українських ритмів.

У містичному кліпі Катерина Павленко постає в образі чарівниці, в білому вбранні та з довгою косою. Поруч танцюють дівчата в таких же образах. Хореографом ефектної постановки виступила Оксана Мещерякова.

Підписникам сподобалась новинка. Вони наголосили, що творчість гурту нерозривно пов’язана з традиціями, природою та торкається споконвічного.

Підписники у захваті. Скріншот

"Подорожник для моєї менталочки".

"Королева! Найкраща!".

"Місяць – це моя слабкість".

Додамо, що зараз гурт активно виступає в Європі. А 25 травня Gо_A дасть концерт в столиці України.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла Катя Chilly з української сцени. Самобутня співачка дуже помінялася та стала виступати босою.