Группа Gо_A поразила новым магнетическим клипом на песню Krip (видео)

Krip является своеобразной стилизацией ритуальной песни

Украинская группа Gо_A, которая после Евровидения стала настоящим любимцем в Европе, выпустила новую песню Krip, представив клип на нее. Описание к новинке нет, только известно, что название песни происходит от растения укроп, о чем свидетельствуют первые строки.

Солистка Екатерина Павленко на странице в Instagram опубликовала две строчки и кадр с клипа. "Світи, світи, місяченьку, коло мого дому. Що я сіяла звечора не кажи нікому", — написала Екатерина.

Krip

Krip является своеобразной стилизацией веснянки, которых в наработке группы большое количество. Здесь стоит упомянуть известный Shum, с которым группа представляла Украину на Евровидении 2021. Тогда еврофаны были в восторге от украинских ритмов.

В мистическом клипе Екатерина Павленко предстает в образе чаровницы, в белом наряде и с длинной косой. Рядом танцуют девушки в таких же образах. Хореографом эффектной постановки выступила Оксана Мещерякова.

Подписчикам понравилась новинка. Они подчеркнули, что творчество группы неразрывно связано с традициями, природой и касается извечного.

Подписчики в восторге. Скриншот

"Подорожник для моей менталочки".

"Королева! Самая лучшая!".

"Луна – это моя слабость".

Добавим, что сейчас группа активно выступает в Европе. 25 мая Gо_A даст концерт в столице Украины.

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