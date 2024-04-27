У Британії готуються до похорону хворого на рак короля Чарльза III - ЗМІ

З приводу здоров’я 75-річного короля Туманного Альбіону зростає занепокоєння

Хворий на рак 75-річний король Великої Британії Чарльз III, який у відмінному настрої відсвяткував католицький Великдень, незабаром повернеться до публічних обов’язків після лікування та періоду одужання. Попри хороші новини, в Англії все ж таки готують план похорону монарха.

За повідомленням видання tribune.com, план похорону короля, відомий як "операція "Менайський міст", знаходиться на розгляді. Зазначається, що проблеми зі здоров’ям Чарльза посилили необхідність планування його смерті, а також його спадковості.

Назва цього протоколу похорону пов’язана з тим, що кодові назви цих операцій завжди відповідають назвам знаменитих британських мостів. В цьому випадку Менай — це той міст, який з’єднує острів Англії з Уельсом, побудований в 1825, майже два століття тому.

У самих британців особливого подиву це не викликає. Тут усі знають, що за правління будь-якого, навіть здорового короля (чи королеви) існує чіткий план дій у разі смерті правителя. При розробці нового плану для Чарльза III будуть враховані уроки похорону його матері, королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.

Тим часом у Букінгемському палаці повідомляють, що у вівторок Чарльз III разом із дружиною Каміллою відвідають центр лікування раку, де зустрінуться з медиками та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх залучень, які Його Величність прийматиме наступні тижні.

"З наближенням перших роковин коронації, їх Величності залишаються глибоко вдячні за багато доброти та добрі побажання, які вони отримали від усього світу протягом радостей та викликів минулого року", — йдеться в тексті пресслужби монаршої британської родини.

Імовірна смерть Чарльза не особливо тішить його сина, принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон, яка також лікується від раку. Проблеми зі здоров’ям короля змушують герцогів Уельських турбуватися, що смерть правлячого монарха настане раніше, ніж вони очікували спочатку.