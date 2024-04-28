Голлівудський гламур: Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку у царствено золотій сукні (фото, відео)

56-річна актриса стала першою австралійкою, яка отримала премію Американського інституту кіно за визначні досягнення

Голлівудська актриса Ніколь Кідман, через пластику якої постраждав серіал "Експати", стала першою австралійкою, яка отримала престижну премію AFI Life Achievement Award 2024 — найвищу нагороду, яку присуджує Американський інститут кіно. На захід 56-річна зірка прийшла в царствено золотій сукні — витвір престижного іспанського дому моди.

У суботу, 27 квітня, відбувся 49-й щорічний гала-концерт Американського інституту кіно, який називався "AFI Life Achievement Award: Дань Ніколь Кідман". Приїхала відсвяткувати відзначена нагородою Кідман у виготовленій на замовлення сукні із золотими паєтками з колекції бренду Balenciaga. Приголомшливе вбрання мало довгий шлейф з того ж матеріалу.

В якості аксесуарів Ніколь вибрала чорні туфлі, так само Balenciaga, сережки з діамантами та браслет у тон. Знаменитість уклала своє світле волосся на бічний проділ розпущеними хвилями, що обрамляли її обличчя.

Також актриса доповнила елегантний гламурний образ ніжним димчастим макіяжем очей, рожевими рум’янами та ніжно-рожевою помадою.

Напередодні гала-концерту Кідман поділилася відеозаписом своєї першої акторської ролі у 14 років. У вівторок, 23 квітня, зірка опублікувала відеомонтаж своєї ролі Хелен у фільмі "Різдво у Буші" 1983 року.

"Ця 14-річна дівчинка ніколи не могла передбачити, зі скількома талановитими людьми їй доведеться працювати та скільки різних персонажів їй доведеться грати", — підписала ролик голлівудська зірка.

Щорічна церемонія відбулася в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, де деякі з найближчих друзів і колег Ніколь Кідман віддали шану її визначній кар’єрі. У списку гостей була й актриса Різ Візерспун, яка з’явилася на заході у чорній сукні з вирізом.