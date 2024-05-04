Повернула в моду 90-ті: королева Летиція міксувала брючний костюм з "котячими" підборами (фото)

Сьогодні 51-річна ікона стилю продемонструвала модні kitten-heels

Колишня журналістка і ведуча, а тепер королева Іспанії, Летиція з кожним публічним виходом приємно дивує вибором нарядів. Разом із чоловіком, 56-річним королем Іспанії Філіпом VI нещодавно Летиція відвідала Нідерланди в модній твідовій сукні, а сьогодні знаменитість у надзвичайно цікавих туфлях була присутня на ще одному важливому заході.

У суботу, 4 травня, монарше подружжя відсвяткувало 40 річницю складання присяги Філіпом під прапором 44-го підвищення Загальної військової академії. Урочиста зустріч відбулася у Сарагосі, Іспанія.

Летиція мала елегантний вигляд в трендовому блідо-блакитному брючному костюмі, зшитому на замовлення, пише daily mail. Також стильний аутфіт королеви-консорт доповнювала чорна сумочка, сережки у вигляді краплі з синім каменем та ще одна "родзинка" — світлий образ стилізували темно-сині туфлі на підборах у стилі 90-х.

Фото: Getty Images

Вони мають витягнутий, в міру гострий, носок та "котячий" підбор, ще відомий як kitten-heels. Таке взуття робить ходу будь-якої жінки неспішною та спокусливою.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше королева Летиція здивувала масивними лоферами за 435 доларів. Взуття виявилося витвором модного бренду Hugo Boss.