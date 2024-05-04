Вернула в моду 90-е: королева Летиция миксовала брючный костюм с "кошачьими" каблуками (фото)
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Сегодня 51-летняя икона стиля продемонстрировала модные kitten-heels
Бывшая журналистка и ведущая, а теперь королева Испании Летиция с каждым публичным выходом приятно удивляет выбором нарядов. Вместе с мужем, 56-летним королем Испании Филиппом VI недавно Летиция посетила Нидерланды в модном твидовом платье, а сегодня знаменитость в чрезвычайно интересных туфлях присутствовала на еще одном важном мероприятии
В субботу, 4 мая, монаршие супруги отпраздновали 40-ю годовщину принесения присяги Филиппом под флагом 44-го повышения Всеобщей военной академии. Торжественная встреча прошла в Сарагосе, Испания.
Летиция выглядела элегантно в трендовом бледно-голубом брючном костюме, сшитом на заказ, пишет daily mail. Также стильный аутфит королевы-консорт дополняла черная сумочка, серьги в виде капли с синим камнем и еще одна "изюминка" — светлый образ были стилизованы темно-синими туфлями на каблуках в стиле 90-х.
Они имеют вытянутый, в меру острый, носок и "кошачий" каблук, еще известный как kitten-heels. Такая обувь делает походку любой женщины неспешной и соблазнительной.
Ранее королева Летиция удивила массивными лоферами за 435 долларов. Обувь оказалась творением модного бренда Hugo Boss.