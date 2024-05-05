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У напівпрозорому вбранні: Дженніфер Лопес вразила публіку сміливим луком (фото)

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Вікторія Козар Вікторія Козар
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Образ Дженніфер Лопес на фотосесії Netflix
Образ Дженніфер Лопес на фотосесії Netflix. Фото Getty Images

Знаменитість підкреслила свою бездоганну фігуру

Відома латиноамериканська співачка та акторка Дженніфер Лопес вражає своїм свіжим виглядом і часто дає поради, як його підтримувати. Тепер зірка відвідала фотосесію, присвячену науково-фантастичному трилеру "Атлас" від Netflix, в якому вона зіграла головну роль.

Для заходу всесвітньо відома знаменитість обрала сміливий образ. Вона одягла напівпрозорий костюм білого кольору: стислий лонгслів з вільними рукавами, який підкреслив її тонку талію.

А також — штани на високій посадці прямого крою з хвилею на стегнах. Водночас, яке взуття мала співачка, складно сказати. Адже його закрили довгі брюки у підлогу.

Джей Ло одягла стильний білий костюм
Getty Images

Також Джей Ло мала природну зачіску — рівне волосся та макіяж з акцентом на очі — smoky eyes. Така комбінація дуже пасувала знаменитості, бо підкреслювала її природну красу.

Джей Ло мала акцент на очі
Getty Images

Загалом лук дуже вигідно демонстрував фігуру Лопес — вузьку талію та широкі стегна. Вона мала дуже стильний та органічний вигляд.

Нещодавно "Телеграф" писав про образ Джей Ло в розкішній сукні в ніжно-молочному кольорі. Вона виглядала просто чарівно. Лук вдало доповнювали кучері та сережки з камінням.

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