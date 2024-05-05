У напівпрозорому вбранні: Дженніфер Лопес вразила публіку сміливим луком (фото)

Знаменитість підкреслила свою бездоганну фігуру

Відома латиноамериканська співачка та акторка Дженніфер Лопес вражає своїм свіжим виглядом і часто дає поради, як його підтримувати. Тепер зірка відвідала фотосесію, присвячену науково-фантастичному трилеру "Атлас" від Netflix, в якому вона зіграла головну роль.

Для заходу всесвітньо відома знаменитість обрала сміливий образ. Вона одягла напівпрозорий костюм білого кольору: стислий лонгслів з вільними рукавами, який підкреслив її тонку талію.

А також — штани на високій посадці прямого крою з хвилею на стегнах. Водночас, яке взуття мала співачка, складно сказати. Адже його закрили довгі брюки у підлогу.

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Також Джей Ло мала природну зачіску — рівне волосся та макіяж з акцентом на очі — smoky eyes. Така комбінація дуже пасувала знаменитості, бо підкреслювала її природну красу.

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Загалом лук дуже вигідно демонстрував фігуру Лопес — вузьку талію та широкі стегна. Вона мала дуже стильний та органічний вигляд.

Нещодавно "Телеграф" писав про образ Джей Ло в розкішній сукні в ніжно-молочному кольорі. Вона виглядала просто чарівно. Лук вдало доповнювали кучері та сережки з камінням.