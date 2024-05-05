В полупрозрачном наряде: Дженнифер Лопес поразила публику смелым луком (фото)

Знаменитость подчеркнула свою безупречную фигуру

Известная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес поражает своим свежим видом и часто дает советы, как его поддерживать. Теперь звезда посетила фотосессию, посвященную научно-фантастическому триллеру "Атлас" от Netflix, в котором она сыграла главную роль.

Для мероприятия всемирно известная знаменитость выбрала смелый образ. Она надела полупрозрачный костюм белого цвета: сжатый лонгслив со свободными рукавами, подчеркнувший ее тонкую талию.

А также штаны на высокой посадке прямого кроя с волной на бедрах. В то же время, какая обувь была у певицы, сложно сказать. Ее закрыли длинные брюки в пол.

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Также у Джей Ло была естественная прическа — ровные волосы и макияж с акцентом на глаза — smoky eyes. Такая комбинация очень подходила знаменитости, потому что подчеркивала ее естественную красоту.

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В общем, лук очень выгодно демонстрировал фигуру Лопес — узкую талию и широкие бедра. Она выглядела очень стильно и органично.

Недавно "Телеграф" писал об образе Джей Ло в роскошном платье в нежно-молочном цвете. Она выглядела просто неотразимо. Лук удачно дополняли кудри и серьги с камнями.