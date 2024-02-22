Україна має шанс першою в світі наблизитися до концепту роботизованої війни — Юрій Гудименко

Україна повинна концентрувати увагу на ударах по слабких місцях ворога і не повторювати військових помилок у своїх діях. Зокрема, застосування роботизованої техніки дозволить ЗСУ здобути значні переваги на фронті та зменшити втрати особового складу.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Фабрика Новин".

"У росіян зараз ініціатива на лінії фронту: у них є перевага в людях, снарядах. Це означає, що ми маємо щоденно вишукувати слабкі місця ворога і розуміти, куди будемо бити. Прикладом є приліт "хаймарсами" по шикуванню російських військових на плацдармі. Ще однією частиною стратегії є наші удари по нафтопереробних заводах на території РФ, щоб вбити їхню логістику, впливати на доходи бюджету і водночас на можливість забезпечувати свою армію паливом. Ми маємо ловити їх на кожній помилці, а самі не допускати подібних. Це дозволить нам протриматися у період очікування західної зброї, паузи з авіацією, фінансуванням. Коли це все отримаємо, маємо бути готові перехоплювати ініціативу", — говорить Юрій Гудименко.

За словами військового, інвестуючи в новітні розробки, Україна повинна робити ставку на роботизацію для виконання задач на фронті. Для сучасної війни — це великий ривок уперед, який потребує відповідного фінансування.

"Ми намагаємося зрозуміти для себе напрямки цієї технологічної боротьби. Росіяни займаються тим самим, активно використовуючи керовані авіабомби (КАБи). Ніхто у світі не знає, що робити з КАБами. Так само не знають, як відбиватися від морських дронів, якими ми топимо російські кораблі. Якщо війна триватиме ще значну кількість років, то вона безальтернативно перейде у роботизований формат. Ми активно використовуємо безпілотники, що здатні плавати, роботи-кулеметники, роботи для розмінування. Тому роботизація певних напрямків буде тільки посилюватися. В цьому Україна також повинна отримувати перевагу. Адже втрата робота не співставна з втратою людського життя. Ми зараз перші у світі, хто наблизився до концепту роботизованої війни з серйозними перспективами", — коментує Юрій Гудименко.