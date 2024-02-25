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Зеленський назвав співвідношення ЗСУ і армії РФ та сказав, за якої умови можна буде відтіснити росіян

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Президент розповів про ситуацію на фронті Новина оновлена 25 лютого 2024, 18:00
Президент розповів про ситуацію на фронті. Фото president.gov.ua

Поки недостатньо ресурсу, щоб відтіснити ворога з українських територій

Наразі співвідношення сил української та російської армій складає приблизно 1 до 7, що значно менше, ніж ще кілька місяців тому. Цього недостатньо, щоб відтіснити росіян з території нашої країни.

Задля цього потрібно, щоб співвідношення було приблизно 1 до 1,5 чи 1 до 3. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції після форуму "Україна. Рік 2024".

Заява Зеленського про співвідношення сил

"Тиск росіян достатньо сильний в напрямку Харківському, там де Куп’янськ. Він і був сильний, і скажу вам відверто, інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян був 1 до 12. І це було до кінця минулого року, і на початку цього року. Зараз у нас 1 до 6, приблизно 1 до 7. Тобто, це зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва. І нам треба прийти до тих моментів, коли у нас будуть відповідні операції, контрнаступальні дії, де б ми йшли до один до півтора, один до трьох. І тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти, або будемо втрачати 100 метрів, 50 метрів, на жаль", ― сказав Зеленський.

Український президент підкреслив, що збереження територій для України є важливим питанням. Проте стратегічні рішення приймають військові. І для них головне ― не втратити бійців.

Стосовно маленьких міст та сіл, де тривають бойові дії, то там майже немає людей. Більшість жителів вже виїхали звідти.

Зеленський пообіцяв, що як тільки співвідношення сил буде 1 до 1, то ЗСУ обов’язково покаже результат. Він підкреслив, що таке вже було не один раз.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав кількість загиблих військових на війні з РФ. Ці цифри озвучуються вперше.

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#Україна #Росія #Війна #Президент #Володимир Зеленський