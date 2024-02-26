В одном из районов Киева начались военные учения: жителям напомнили о важном запрете

Украинские воины постоянно наращивают свое мастерство

В Дарницком районе столицы с 26 февраля начинаются военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Они будут длиться еще три дня.

"В ходе тренировок пройдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", — сообщили на Facebook-странице Дарницкой районной государственной администрации Киева.

В связи с учениями чиновники напомнили о важном запрете. Строго запрещается снимать и публиковать видео и фотоматериалы передвижения военных и техники.

Напомним, 24 февраля, в Соломенском районе Киева презентовали инклюзивное укрытие. Помещение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания здесь людей с инвалидностью.

Как сообщал "Телеграф", мэр Киева Виталий Кличко во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину назвал страшные цифры — за это время в столице в результате вражеских обстрелов погибло почти 200 гражданских жителей, среди них — шестеро детей. За два года полномасштабного вторжения в Киеве в результате обстрелов было повреждено около 800 жилых домов, 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения и 17 учреждений социальной сферы.