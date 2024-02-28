"Синево Украина" и ГБР смогли достигли согласия: что известно о деле об аресте главного офиса

Что говорят в ГБР

Компания "Синево Украина" пришла к соглашению с Государственным бюро расследований по делу ареста здания главного офиса и центральной лаборатории в Киеве.

В заявлении говорится, что представители ГБР отрицали какие-либо намерения заблокировать деятельность лаборатории "Синево" и заверили в своей поддержке и намерении способствовать скорейшему решению вопроса ареста здания компании в правовом поле. Об этом сообщает издание "Бабель".

В пресс-службе компании пояснили, что условиями ареста предусмотрен, помимо прочего, запрет его владельцу использовать здание каким-либо образом. В частности, передавать ее в пользование третьим лицам.

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 27 февраля, сеть лабораторий "Синево Украина" сообщила об аресте, наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание главного офиса и центральную лабораторию в Киеве. Такие действия в компании считают "безосновательными" и "противозаконными".

Уголовное производство ведется по факту незаконного вывода из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

"Указанное выше уголовное производство ДБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, ни к группе принадлежащего здания и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover, в лице своего участника — кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц. То есть на момент приобретения здания в 2010 году, оно находилось в частной собственности, а не принадлежало государству, соответственно, здание никоим образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах", — добавили в "Синево".

Ранее "Бизнес Телеграф" расспросил заместителя генерального директора "Синево Украина" Николая Скавронского, что происходит с сетью, и будет ли она вообще работать.