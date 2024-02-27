Каждая вторая жалоба на действия ТЦК не подтверждается: представитель омбудсмена рассказал детали

Некоторые обнародованные видео не имеют отношения к работникам ТЦК

Офис уполномоченного по правам человека рассматривает все жалобы на действия работников ТЦК и СП. Однако примерно половина из них не подтверждается.

Об этом заявил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, пишет Эспрессо. По его словам, Офис уполномоченного реагирует на все жалобы, поступающие по поводу неправомерных действий работников ТЦК.

"Мы реагируем на эти факты, это в большей степени касается поведения ТЦК. Мы получаем обращение к уполномоченному и пытаемся реагировать. Я не могу сказать точное количество, но мы видим, что такие случаи есть, мы точно на них реагируем и разбираемся. Но должны тоже сказать, что не все эти факты подтверждаются", — сказал Кононенко.

Он подчеркнул, что некоторые видео, обнародованные в сети, – провокационные и не всегда соответствующие действительности. По словам Кононенко, иногда такие видео не имеют отношения ни к работникам ТЦК, ни к лицам, подлежащим мобилизации.

"Я бы сказал, 50 на 50. Есть разные случаи, и в том или ином случае людям становится об этом известно", — подытожил он.

Напомним, в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отреагировали на случаи произвола работников ТЦК и СП. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что "надо прекращать репрессивные флешмобы".