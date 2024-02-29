Сломаны ребра и нет зубов? На Тернопольщине умер мужчина, которого привезли из ТЦК в больницу

Мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу

В больнице города Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина, которого за два дня до этого доставили в бессознательном состоянии с территории местного ТЦК. На его теле не обнаружили следов насилия.

Так, в четверг, 29 февраля, примерно в 7 часов утра правоохранителям поступило сообщение от дежурного врача о внезапной смерти мужчины. Об этом говорится в пресс-службе Полиции Тернопольской области.

"Полицейские установили обстоятельства смерти жителя Чортковского района. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у него приступ судорог анамнез эпилепсия", — говорится в сообщении.

В ходе осмотра тела умершего видимых следов насилия или телесных повреждения обнаружено не было. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть".

Стоит добавить, что после случившегося в социальных сетях Тернопольщины начали распространять информацию, что якобы мужчине нанесли многочисленные травмы в ТЦК, сломали ребра и пробили череп. Однако полиция опровергла эти слухи.

В то же время Активист Роман Довбенко на своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором высказался насчет данной ситуации. По его словам, у мужчины якобы были выбиты зубы и перелом ребер, но ни единого синяка на его теле нет.

"Правда такова — да, мужчина правда был на так называемом сборном пункте ТЦК, да, мужчина умер, да, некоторые повреждения, которые получил его организм — правда. А именно — выбитые зубы, перелом ребер, это правда. Но, неправда то, как это подают. Побоев, в том числе ни единого синяка на его теле не выявили. Конечно, на все 100% можно сказать после вывода судмедэкспертизы", — отметил активист.

Также Довбенко добавил, что якобы умерший мужчина долгое время злоупотреблял алкогольными напитками. Во время пребывания в сборном пункте ТЦК он вышел на перекур и потерял сознание якобы из-за того, что ему не давали выпить алкоголь.

"Упав на землю, он затянул язык. Ему сразу начали оказывать медицинскую помощь, силой раскрывать рот. Хочу отметить, что у него и до того, как он попал в ТЦК было всего пару зубов. Когда ему открывали рот, чтобы вытянуть язык, оказывая ему медицинскую помощь, чтобы он не умер на месте, эти несколько зубов, которые и так еле держались, ему заломали, не выбили как пишут некоторые. То есть, в части, что у него выпали зубы, это правда, а что ему выбили эти зубы — это неправда", — подчеркнул Роман Довбенко.

Относительно ребер, предварительно было установлено, что несколько ребер у мужчины были переломаны. Активист отметил, что эти переломы, вероятно, двухнедельной давности. Это стало понятно по снимкам.

"Относительно черепа. Никакой череп, как пишут люди, у него не проломленный. Конечно, когда он падал, потеряв сознание, он ударился головой. Однако сам череп у него проломлен не был", — объяснил активист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года в Черкассах сотрудники ТЦК во время вручения повестки избили мужчину. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.