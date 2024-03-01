Наскільки закохалась, що втратила майже 100 тисяч гривень: пенсіонерку з Сум ошукав "заморський принц"

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

Пенсіонерка з Сум втратила чималу суму грошей повіривши невідомому, який вдавав з себе закоханого в неї іноземця. Жінка здійснила на карту зловмисника не один платіж.

Сума втрачених коштів сягнула близько 90 000 тис.грн. Про це повідомляють у поліції області. Там уточнили, що це вже далеко не перший випадок в Україні, коли літні люди, ведучись на шахрайські схеми, втрачають всі свої заощадження.

71-річна жінка повідомила правоохоронців, що у соціальній мережі їй надійшло повідомлення від користувача Ralph Tod. "Іноземець", під час спілкування сказав, що працює "лікарем нейрохірургом в Єменському таборі від ООН".

У листуванні з пенсіонеркою, незнайомець написав, що хоче приїхати до неї у відпустку. Проте для цього жінці необхідно написати листа в ООН та вказати в ньому, що вона його наречена. Жінка не знала, як це зробити, тож її залицяльник взявся робити все сам.

Від імені жінки, він, з її поштової скриньки, нібито направив листа до ООН. А вже через кілька днів "нареченій" надійшов лист з підтвердженням отримання запиту про відпустку та необхідністю сплатити поштові витрати в розмірі 38 483 гривень.

Після цього, зловмисник повідомив, що "для підтвердження відпустки необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США". Жінка погодилася, і відправила 40 тисяч гривень на вказану їй банківську картку.

Через два дні жінці знову написав Ральф та повідомив про те, що приїде в Україну "з командою з чотирьох співробітників військової розвідки та чотирьох співробітників служби безпеки та про необхідність сплатити 3000 євро на витрати. Пенсіонерка йому відповіла, що немає такої суми, та "наречений" не відступив, а попросив жінку сплатити хоча б половину коштів.

Жителька Сум знову пішла до банку та перерахувала грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківську картку українського банку. Коли ж, після відправлення грошей жінка знову отримала повідомлення про необхідність відправити ще 15 000 гривень, вона зрозуміла, що спілкувалася з шахраєм, тож звернулася із заявою до поліції.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України та розпочали слідство.

Раніше "Телеграф" писав, що "заморський принц" ошукав українку на 250 тисяч гривень. Жінка деякий час листувалась з незнайомцем, котрий вдавав з себе іноземця.