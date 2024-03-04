Хочет ли Запад переговоров ради быстрого конца войны? В Раде рассказали, что поменялось у союзников

Что говорит нардеп об отношениях с западными партнерами

В заключение войны влияет ряд важных факторов, а не конкретные люди. В настоящее время вопрос переговоров не обсуждается нашими союзниками.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турцией и Аргентиной, а также член украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Роман Грищук. Он ответил, есть ли намеки на переговоры со стороны западных партнеров.

По его словам, он ни на каких международных встречах не слышал намеков на какие-то переговоры. А вот о горизонте окончания войны он сказал, что этого тоже уже не слышно по сравнению с началом полномасштабной войны.

"О горизонте окончания войны. Этого тоже уже не слышно. В первые месяцы войны был популярен мем о двух-трех неделях, сейчас этого нет. Ни один человек не скажет, когда закончится война", — констатировал он.

Грищук отметил, что ни президент Украины, ни российский диктатор Путин не знают, когда война закончится. На это, как он сказал, оказывает влияние ряд факторов. И это не зависит от воли одного человека.

Больше о победе в войне, мобилизации в Украине, НАТО и выборах читайте в нашем материале — "Нардеп Роман Грищук: "Народ не любит депутатов, но не хочет проводить выборы" .