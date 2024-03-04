Чи хоче Захід переговорів заради швидкого закінчення війни? У Раді розповіли, що змінилося у союзників

Що каже нардеп про відносини з західними партнерами

На закінчення війни впливає ряд важливих факторів, а не конкретні люди. Нині питання перемовин не обговорюється нашими союзниками.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, співголова груп з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною та Аргентиною, а також член української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Роман Грищук. Він відповів, чи є натяки на перемовини з боку західних партнерів.

За його словами, він на жодних міжнародних зустрічах не чув натяків про якісь перемовини. А ось про горизонт закінчення війни він сказав, що цього також вже не чути в порівнянні з початком повномасштабної війни.

"Про горизонт закінчення війни. Цього теж вже не чути. В перші місяці війни був популярний мем про два-три тижні, зараз цього немає. Жодна людина не скаже, коли закінчиться війна", — констатував він.

Грищук зауважив, що ані президент України, ані російський диктатор Путін не знають коли війна закінчиться. На це, як він сказав, впливає ряд факторів. І це не залежить від волі однієї людини.

Більше про перемогу у війні, мобілізацію в Україні, НАТО та вибори читайте в нашому матеріалі — "Нардеп Роман Грищук: "Народ не любить депутатів, але не хоче проводити вибори".