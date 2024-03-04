Белая зарплата и уровень уплаты налогов: в Кабмине работают над системой бронирования от мобилизации

Критические для экономики предприятия сохранят приоритет в бронировании

В Украине работают над изменением подходов для бронирования работников во время общей мобилизации. Одним из критериев может стать уровень уплаты налогов.

Соответствующее заявление премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время пресс-конференции в понедельник, 4 марта. Будущая система бронирования будет учитывать целый ряд факторов.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику — это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", - отметил премьер.

Приоритет в бронировании будут иметь критические для экономики предприятия, отметил Шмыгаль. Предприятия, наполняющие государственный бюджет, также получат дополнительные возможности по бронированию своих работников.

"Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность теряется. Это значит, что мы не будем способны обеспечить наши силы безопасности и обороны", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об изменениях в законе о мобилизации. О них рассказал нардеп Роман Грищук в эксклюзивном интервью нашему изданию.