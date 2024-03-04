Біла зарплатня та рівень сплати податків: у Кабміні працюють над системою бронювання від мобілізації

Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні

В Україні працюють над зміною підходів для бронювання працівників під час загальної мобілізації. Одним з критеріїв може стати рівень сплати податків.

Відповідну заяву прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час пресконференції у понеділок, 4 березня. Майбутня система бронювання враховуватиме цілу низку факторів.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", — зазначив прем'єр.

Пріоритет у бронюванні матимуть критичні для економіки підприємства, зауважив Шмигаль. Підприємства, які наповнюють державний бюджет також отримають додаткові можливості щодо бронювання своїх працівників.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про зміни у законі про мобілізацію. Про них розповів нардеп Роман Грищук в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню.