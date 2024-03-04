Одному из прикарпатских "скиндхедов", которые били людей на улицах, избрали меру пресечения

Судя по всему, парню больше не смешно

В понедельник, 4 марта, Ивано-Франковский городской суд отправил под домашний арест подростка 2007 года рождения, который с товарищем избивал людей и снимал на видео издевательства над ними. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных с. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Речь о хулиганских действиях с особым цинизмом, совершенных группой лиц и с применением предметов для нанесения телесных повреждений. Об этом информирует Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области.

Суд на заседании рассмотрел ходатайство об определении меры пресечения для подростка с учетом того, что он несовершеннолетний. Следствие просило отправить ученика одного из городских лицеев под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство.

Подростку теперь придется носить электронный браслет не снимая. Также ему выдвинули ряд требований:

прибыть к следователю, прокурору или в суд по первому требованию;

не общаться с другими свидетелями дела, а также с потерпевшими;

проинформировать о смене места жительства и обучения;

отдать документы, дающие возможность покинуть страну.

Напомним, что накануне в Сети появились ролики, на которых видно, как молодые парни избивают людей. Они сами снимали видео. Пользователи интернета прозвали их "бандой скинхедов", а правоохранительные органы заинтересовались молодыми людьми.

В полиции отметили, что никто из пострадавших к ним не обращался. Однако она начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Правоохранители устанавливают личности двух потерпевших.

Ранее "Телеграф" писал, что хулиганами оказались два местных парня. Одному из них 18 лет, другому лишь 16. Их задержали. Несовершеннолетний "скинхед" давал показания в присутствии своих родителей.