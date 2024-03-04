Одному з прикарпатських "скіндхедів", які били людей на вулицях, обрали запобіжний захід

Зважаючи на все, хлопцеві більше не смішно

У понеділок, 4 березня, Івано-Франківський міський суд відправив під домашній арешт підлітка 2007 року народження, який із товаришем бив людей і знімав на відео знущання з них. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених с. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Мова про хуліганські дії з особливим цинізмом, вчинених групою осіб та із застосуванням предметів для завдання тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

Суд на засіданні розглянув клопотання щодо визначення запобіжного заходу для підлітка з урахуванням того, що він неповнолітній. Слідство просило відправити учня одного із міських ліцеїв під домашній арешт. Суд задовольнив клопотання.

Підлітку тепер доведеться носити електронний браслет не знімаючи. Також йому висунули низку вимог:

прибути до слідчого, прокурора або до суду на першу вимогу;

не спілкуватися з іншими свідками справи, а також із потерпілими;

проінформувати про зміну місця проживання та навчання;

віддати документи, що дають змогу залишити країну.

Нагадаємо, що напередодні в Мережі з’явилися ролики, на яких видно як молоді хлопці б’ють людей. Вони самі знімали відео. Користувачі інтернету прозвали їх "бандою скінхедів", а правоохоронці зацікавилися молодими людьми.

У поліції зазначили, що ніхто із постраждалих до них не звертався. Проте вона розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Правоохоронці встановлюють особи двох потерпілих.

Раніше "Телеграф" писав, що хуліганами виявилися два місцеві хлопці. Одному з них 18 років, іншому лише 16. Їх затримали. Неповнолітній "скінхед" давав свідчення у присутності своїх батьків.