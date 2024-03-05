У русских были планы на уничтоженный корабль "Сергей Котов": в ГУР раскрыли интересные детали

Корабль забрал ко дну с собой и экипаж, но, очевидно, не весь

На российском корабле "Сергей Котов", уничтоженном вблизи временно оккупированного Крыма, россияне планировали разместить зенитно-ракетный комплекс. Однако после атаки он уже не подлежит восстановлению.

Об этом сказал в эфире "Радио Свобода" представитель ГУР Андрей Юсов. Он также отметил, что на судне есть погибшие и раненые россияне, хотя точное количество и неизвестно.

"Есть погибшие и раненые. Есть информация, что часть экипажа успела эвакуироваться. По крайней мере, известно о более 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась", — отметил Юсов.

Он также отметил, что ранее "Сергей Котов" уже подвергался атакам, которых в СМИ насчитали всего две, и смог восстановиться после них. Стоимость корабля составляет более 60 млн долларов. И он относительно новый, ведь суда такого типа заступили на боевое дежурство с 2018 года.

Примечательно и то, что корабль "Сергей Котов" участвовал в нападении на остров Змеиный вместе с крейсером "Москва". И теперь присоединился к нему на дне Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что корабли ЧФ РФ, которым дают названия в честь выдающихся российских военных, преследует странная судьба. Они уничтожаются в любопытные даты. Так произошло и с потоплением нового патрульного корабля "Сергей Котов". В сети полагают, является ли это совпадением.