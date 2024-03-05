Росіяни мали плани на знищений корабель "Сергій Котов": у ГУР розкрили цікаві деталі

Корабель забрав на дно з собою й екіпаж, але, очевидно, не весь

На російському кораблі "Сергій Котов", який було знищено поблизу тимчасово окупованого Криму, росіяни планували розмістити зенітно-ракетний комплекс. Проте після атаки він вже не підлягає відновленню.

Про це сказав в ефірі "Радіо Свобода" представник ГУР Андрій Юсов. Він також зазначив, що на судні є загиблі та поранені росіяни, хоча точна кількість і не відома.

"Є загиблі і поранені. Є інформація, що частина екіпажу встигла евакуюватись. Принаймні відомо, про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчий ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилась", — зазначив Юсов.

Він також зауважив, що раніше "Сергій Котов" вже зазнавав атак, яких у ЗМІ нарахували всього дві, та зміг відновитись після них. Вартість корабля сягає понад 60 млн доларів. І він є відносно новим, адже судна такого типу заступили на бойове чергування з 2018 року.

Примітно й те, що корабель "Сергій Котов" брав участь у нападі на острів Зміїний, разом з крейсером "Москва". І тепер долучився до нього ж на дні Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що кораблі ЧФ РФ, яким дають назви на честь визначних російських військових, переслідує дивна доля. Вони знищуються у цікаві дати. Так сталося і з потопленням нового патрульного корабля "Сергій Котов". У мережі гадають, чи є це збігом.