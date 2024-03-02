Вода может подорожать на 50%: когда ожидать роста тарифов и сколько будут платить украинцы

На это влияет и недофинансирование систем в 18 млрд гривен

Ущерб водоканалов уже достиг 8 миллиардов гривен, поэтому в Украине весной могут поэтапно повысить тарифы на водоснабжение. Уже с 1 апреля плательщики могут ожидать роста цен.

Об этом сообщил президент Ассоциации водоканалов Дмитрий Новицкий в комментарии "ТСН.ua". По его словам, повышение тарифов на воду может происходить в два этапа.

Ведь сначала все расчеты о пересмотре тарифов пересматривается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они устанавливают этапность, сначала одобряют, вводят в режим обсуждений, а дальше устанавливают новые тарифы.

Новицкий отметил, что средний рост должен произойти примерно на 15%, хотя он не покрывает всех расходов водоканалов.

Поэтому более логично, по его словам, что в среднем по Украине должен произойти рост на 45-50%.

"Тем более это касается городов, которые ближе к боевым действиям. Там ситуация еще сложнее", — сказал Новицкий.

Он также добавил, что еще одним фактором уменьшения поступлений в водоканалы есть отток потребителей. Ведь в местах боевых действий меньше людей, меньше отпускается вода, меньше поступлений на счета предприятий.

По его данным, ущерб водоканалов уже достиг 8 млрд грн. А недофинансирование систем обеспечения по отрасли в целом – 18 млрд грн.

"Поэтому общество должно решить, где именно искать деньги в поддержку отрасли — если не тариф, должна быть поддержка из бюджетов", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вырастут тарифы на электроэнергию.