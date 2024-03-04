Будем платить больше на 15 или 50%? В Украине повысят тарифы на воду в 2024 году

В каждом городе – это своя стоимость

В Украине ущерб водоканалов в целом достиг 8 млрд гривен, потому повышение тарифов на воду неизбежно. В среднем цены должны быть подняты на 15%, но чтобы покрыть ущерб и расходы, это должно быть 45-50%.

Об этом сказал президент Ассоциации водоканалов Дмитрий Новицкий, пишет ТСН. По его словам, для каждого города это своя цена, которая рассчитывается и устанавливаются в два этапа.

"В каждом городе – это свой вопрос и своя стоимость. Предоставляются расчеты, проверяются специалистами НКРЭКУ и затем устанавливаются в два этапа. Первым этапом одобряются, вводятся в режим обсуждений, а затем устанавливают. Были опубликованы по некоторым городам одобрения расчетов. Это значит, что пошел процесс обсуждения", — сказал Новицкий.

Ожидалось, что уже до 1 апреля во всех водоканалах будет установление тарифа. Президент Ассоциации подчеркнул, что средний рост, насколько мне известно, должен произойти примерно на 15%, хотя это не покрывает всех расходов водоканалов.

"С нашей точки зрения обоснования, в среднем по Украине должен произойти рост в среднем на 45-50%. Тем более, это касается городов, которые ближе к боевым действиям. Там ситуация еще сложнее. Еще одним фактором уменьшения поступлений в водоканалы есть отток потребителей. Там меньше стало людей, меньше отпускается вода, меньше поступлений на счета предприятий", — сказал он.

Новицкий добавил, что ущерб водоканалов достиг 8 млрд гривен. В то же время недофинансирование наших систем обеспечения по отрасли в целом – 18 млрд. грн.

"Поэтому общество должно решить, где именно искать деньги на поддержку отрасли – если не тариф, должна быть поддержка из бюджетов", – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после окончания отопительного сезона в Украине могут быть повышения двух тарифов — на газ и электроэнергию.