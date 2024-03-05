Транзит российского газа: в Украине напомнили о дедлайне для Европы

Страны ЕС продолжают получать газ через территорию Украины

Страны Европейского Союза обязались до 2027 года отказаться от поставок газа из России. До этого этому времени Украина готова осуществлять его транзит.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Дмитрий Липпа. По его словам, сейчас Словакия и Австрия остаются ключевыми потребителями российского газа в Европе.

"Это страны, которые получают газ от Российской Федерации через территорию Украины. Но следует отметить, что в соответствии с принятым в Европе планом RePowerUE, предусматривающим до 2027 года полный отказ от использования трубопроводного газа, поступающего из Российской Федерации. То есть мы говорим, если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться в Российскую Федерацию еще в следующем году, то это будет их решение", — отметил Липпа.

В то же время он подчеркнул, что транзит газа может быть продлен. По словам Липпы, если украинские власти решат предоставлять такой сервис этим странам и дальше, "Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечит его.

"Согласно тому, как это коммуникировалось нашим политическим руководством, премьер-министром, мы будем предоставлять такой сервис. То есть мы сможем обеспечить прохождение следующей зимы для европейских партнеров и будем смотреть, как они будут форматировать свой рынок уже в последующие годы. Но следует четко отметить — 2027 год для них это дедлайн, в который они взяли на себя обязательство по полной остановке использования российского газа", — отметил Липпа.

Как известно, Еврокомиссия в мае 2022 года представила REPowerEU – план действий, предусматривающий преодоление зависимости ЕС от импорта российских газа и нефти до 2027 года. Уменьшение газовой зависимости ЕС, согласно REPowerEU, не только повысит энергетическую безопасность региона, но и приведет к существенному сокращению доходов РФ, что будет ограничивать возможность финансирования агрессии против Украины и шантажа в поставках газа для других государств.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина может транспортировать российский газ, если об этом попросят европейские страны. По его словам, Украина может быть энергетическим хабом — хранить газ и транзитировать его.