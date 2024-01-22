Законно ли вручение повесток в общественном транспорте: в ТЦК дали четкий ответ

Общественный транспорт — не спорный вопрос

У Украины продолжается общая мобилизация, по которой военнообязанным мужчинам вручают повестки. Происходит это даже в общественном транспорте.

По словам спикера Полтавского ТЦК и СП Романа Истомина, в этом нет ничего противозаконного. Об этом пишет Суспильне.

"С 2022 года у нас действует метод оповещения граждан в общественных местах. К общественным местам относится транспорт. Возможно, сейчас активнее началось именно в общественном транспорте, возможно, больше, шире. Общественный транспорт – это такое же общественное место, как и торгово-развлекательные центры, тренажерные залы и спортзалы, парки", — сообщил представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Следует отметить, что, как пишут юристы, часто вручение повестки в общественных местах происходит с сопровождением полиции, ведь работники ТЦК и СП не имеют права останавливать граждан и просить у них документы. Такие полномочия есть только у работников правоохранительных органов. Поэтому уведомление военнообязанных в общественном транспорте также должно происходить под сопровождением полицейских.

Как ранее сообщал "Телеграф", с момента вступления в силу нового закона о мобилизации всем военнообязанным в обязательном порядке нужно будет обновить свои учетные данные в ТЦК. На это у граждан будет 30 дней. Но это можно сделать через Интернет.