Зеленский собрался с визитом в Турцию: что известно

Последний раз в Турции Зеленский был в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта планирует посетить Турцию. Там он встретится с президентом Реджепом Эрдоганом и обсудит ряд тем – войну с российскими террористами, "зерновое соглашение", укрепление двусторонних отношений и прочее.

Об этом сообщили в директорате по коммуникациям турецкого президента. В Офисе президента официальных подтверждений пока не было.

"В рамках визита будет детально обсужден ход войны, которая продолжается между Украиной и Россией, последняя ситуация в контактах по продлению соглашения о "зерновом коридоре", а также поиск устойчивого мира в регионе", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости проведения переговоров по прекращению огня в Украине. Он надеется, что они состоятся в ближайшее время.

Ранее в состоявшемся в Албании в видеообращении к участникам саммита Украина — Юго-Восточная Европа президент Турции Реджеп Эрдоган также говорил о мирных переговорах с Россией. Так, Турция заявила о том, что готова предоставить площадку для подобных переговоров.

Американские и европейские СМИ синхронно начали публикации о возможных переговорах между Украиной и Россией. Однако, кроме дискуссий на экспертном уровне, дальше дело не двигалось. Пока же ситуация меняется: официальные представители государств начали озвучивать подобные месседжи. В дезинформационной кампании приняли участие государства, склонные к России.