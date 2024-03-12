Ищут российских агентов: СБУ нагрянула с новыми обысками в УПЦ МП, среди подозреваемых – поп

Группа действовала по заказу ФСБ

Служба безопасности Украины во вторник, 12 марта, производит обыски у российских агентов. Они действовали под прикрытием Украинской православной церкви московского патриархата.

Эту информацию подтверждают источники "Телеграфа" в правоохранительных органах. Отмечается, что члены агентурной сети производили информационные диверсии.

Действовали они по заказу ФСБ, а руководителем группы был один из священнослужителей московского патриархата.

Также в сети появились фото с места обысков.

Отметим, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Черкасской области, который восхвалял российских оккупантов и отрицал их военные преступления. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. На своей странице в Фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.

Ранее "Телеграф" писал, что комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. То есть, может быть ограничена деятельность УПЦ МП в Украине.