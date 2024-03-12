Ищут российских агентов: СБУ нагрянула с новыми обысками в УПЦ МП, среди подозреваемых – поп
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Группа действовала по заказу ФСБ
Служба безопасности Украины во вторник, 12 марта, производит обыски у российских агентов. Они действовали под прикрытием Украинской православной церкви московского патриархата.
Эту информацию подтверждают источники "Телеграфа" в правоохранительных органах. Отмечается, что члены агентурной сети производили информационные диверсии.
Действовали они по заказу ФСБ, а руководителем группы был один из священнослужителей московского патриархата.
Также в сети появились фото с места обысков.
Отметим, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Черкасской области, который восхвалял российских оккупантов и отрицал их военные преступления. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. На своей странице в Фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников.
Ранее "Телеграф" писал, что комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. То есть, может быть ограничена деятельность УПЦ МП в Украине.