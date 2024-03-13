В Украине могут смягчить наказание за незаконное изготовление оружия: что это значит

Вместо уголовной ответственности могут ввести штрафы

В Украине предлагают отнести незаконное обращение с оружием к административным правонарушениям. Власти также хотят ввести за это штраф в размере от 850 до 1700 грн.

За повторное нарушение в течение года предлагается штрафовать от 2550 до 5100 гривен с конфискацией. Об этом говорится в соответствующем законопроекте 11073 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, появившемся на сайте Верховной Рады.

Так, авторы документа предлагают декриминализировать незаконное изготовление, переработку оружия или его фальсификацию, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Наказание за такое правонарушение хотят смягчить. Идея пока на уровне законопроекта.

Так, народные депутаты предлагают вообще исключить из Уголовного кодекса статью 263-1, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку огнестрельного оружия, подлог, незаконное удаление или изменение его маркировки, незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Следует отметить, что сейчас, согласно действующей ст. 263 УК, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства не подлежит уголовной ответственности.

В то же время авторы законопроекта предлагают штрафовать людей за приобретение, ношение, хранение, передачу другим лицам или продажу огнестрельного, холодного, пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, взрывных устройств и веществ без соответствующего документа разрешительного характера, выданного уполномоченным государственным органом. Размер штрафа – от 850 до 2550 грн с конфискацией оружия или без такового.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от фракции "Голос" Александра Устинова, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, депутаты от "Слуги народа" Богдан Яременко, Сергей Швец, Мария Мезенцева и другие.

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