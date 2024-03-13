В Україні можуть пом’якшити покарання за незаконне виготовлення зброї: що це означає

Замість кримінальної відповідальності можуть запровадити штрафи

В Україні пропонують віднести незаконне поводження зі зброєю до адміністративних правопорушень. Влада також хоче ввести за це штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

За повторне порушення протягом року пропонується штрафувати від 2550 до 5100 гривень із конфіскацією. Про це йдеться у відповідному законопроекті 11073 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, що з’явився на сайті Верховної Ради.

Так, автори документа пропонують декриміналізувати незаконне виготовлення, переробку зброї або її фальсифікацію, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв. Покарання за таке правопорушення хочуть пом’якшити. Ідея поки що на рівні законопроекту.

Так, народні депутати пропонують взагалі виключити з Кримінального кодексу статтю 263-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, фальсифікацію, незаконне видалення або зміну її маркування, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Слід зазначити, що зараз згідно з чинною ст. 263 КК, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності.

Водночас автори законопроекту пропонують штрафувати людей за придбання, носіння, зберігання, передачу іншим особам або продаж вогнепальної, холодної, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра та швидкість польоту кулі понад 100 метрів за секунду, вибухових пристроїв та речовин без відповідного документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом. Розмір штрафу – від 850 до 2550 грн із конфіскацією зброї або без такої.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати від фракції "Голос" Олександра Устинова, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа, депутати від "Слуги народу" Богдан Яременко, Сергій Швець, Марія Мезенцева та інші.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві перехожі знайшли гранати прямо посеред міста.