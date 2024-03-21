"Извините, что пропал с эфира": известный украинский ведущий ушел служить

Медийщик не сказал, где конкретно он будет служить

Ведущий 24 канала 44-летний Артем Овдиенко мобилизовался в ряды Госпогранслужбы. Он сделал это по собственному желанию, воспользовавшись системой рекрутинга.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Сначала он опубликовал пост, в котором сообщил, что сегодня был его последний рабочий день на 24 канале.

"В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить зрителей (что я был вам интересен все эти годы), но также и извиниться хочу, что могу вас сейчас этим своим решением разочаровать — ведь причины моего исчезновения из эфира, мягко говоря, "не слишком мужественные ": просто я больше не вытягиваю балансировать зраду, искать конструктив и фильтровать негатив", — написал ведущий.

Спустя два часа на его странице появился новый пост, который он подписал коротко: "Принял присягу на верность народу Украины!". Вместе с тем было опубликовано соответствующее фото документа.

"Детектору медиа" Овдиенко рассказал, что на службу он пошел добровольно, воспользовавшись системой рекрутинга.

"Рассылал свое резюме по всем интересующим мне позициям, искал направление, близкое к моей профессиональной деятельности. Довольно долго были либо отказы, либо просто игнорирование моих обращений. В конце концов, заинтересовалась мной ГНСУ. Затем был ТЦК и ВВК. А теперь вот присяга!", — рассказал Артем.

Ведущий не сказал, где конкретно он будет служить.

"Какое дальнейшее направление, какие дальнейшие действия — все в процессе, здесь просто несколько иной темпоритм принятия решений, поэтому не могу ответить на это", — подчеркнул он.

Также Овдиенко добавил, что проработал шесть лет на 24 канале и он стал для него родным домом, который ему сейчас сложно покидать, "но нужно".

Напомним, ранее Соломия Бобровская рассказала "Телеграфу", что делать, если украинской армии нужна пехота.