Уклонистов будут объявлять в розыск по новому закону: названо условие

Сейчас это предложение на стадии рассмотрения

В Украине продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации. В нем может появиться норма, в соответствии с которой уклонистов, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК, будут подавать в розыск.

Кроме этого планируется увеличить штрафы и ужесточить административную ответственность за уклонение от мобилизации. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телемарафона.

"Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку – этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф. А третий раз, возможно, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться в розыск… Это все то, что в принципе предлагает правительство… Я уверен в том, что профессионально депутаты правоохранительного комитета будут рассматривать соответствующие предложения", – отметил он.

По его словам, это может произойти только после того, как законопроект о мобилизации пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады. Именно тогда станет понятен формат, вокруг которого будут строиться соответствующие предложения по КУоАП или Уголовному кодексу, резюмировал Вадим Ивченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще нормы могут появиться в законопроекте о мобилизации. Среди них — штрафы до 300 тысяч гривен, лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП и другие жесткие меры.