"Вам нужны люди": глава Военного комитета НАТО заговорил о мобилизации в Украине

Он также обратил внимание на некоторые изменения в стране

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, который ранее оценил вероятность применения ядерного оружия Россией, заявил о необходимости дополнительной мобилизации в Украине. Армии "нужны не только гранаты", сказал он.

Украине важно заменить погибших и раненых, поэтому нужна мобилизация. Об этом Роб Бауэр заявил во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

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"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию… Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", — заявил Бауэр.

Отметим, что он предостерегает от излишнего пессимизма насчет способности Украины выиграть войну с Россией. Топ-чиновник НАТО уверен в необходимости и дальше поддерживать Киев вооружением. Есть все основания считать, что ВСУ могут одержать победу. Роб Бауэр впервые посещает Украину.

Для справки: Киевский форум безопасности проходит в столице 21-22 марта. Это уже 16-е ежегодное мероприятие. Он основан фондом экс-премьера Арсения Яценюка "Открой Украину".

Что касается мобилизации, то депутаты работают над правками к новому законопроекту. Пока неизвестно, когда его вынесут на голосование.

Ранее "Телеграф" писал, что слова Макрона о введении войск НАТО в Украину объяснил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел. Паника европейских лидеров ничем не обоснована.