Мобілізувати будуть з 18 років? Чи правду сказав Разумков, та що говорять в комітеті Нацбезпеки

Разумков запевняє, що ухвалення цієї норми загрожує знищенням генофонду країни.

Новий законопроєкт про мобілізацію No10449 містить норму про те, що мобілізувати можуть чоловіків з 18 років, каже народний депутат Дмитро Разумков. Цю інформацію прокоментували в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

За словами Дмитра Разумкова, згідно із законопроєктом, якщо 18-річний громадянин пройде базовий військовий вишкіл, то його залучатимуть до армії з 19 років. Заява стосовно цього з’явились на його Телеграм-каналі.

"Якщо законопроект буде ухвалений в такому вигляді, то 18-річна дитина, що пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, автоматично стане військовозобовʼязаною і її зможуть відправити на фронт! Нашу з командою "Розумної Політики" поправку, яка б це унеможливила, члени комітету не підтримали. Але ми продовжимо за неї боротися у залі Парламенту! Бо нам, на відміну від представників влади, не байдуже на генофонд і майбутнє нашої держави!", — пише нардеп.

Слова Разумкова спростував і нардеп від "Слуги народу", член Комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Здебський. В коментарі виданню LIGA.net він наголосив, що новий законопроект передбачає проходження вишколу й здобуття військової спеціальності під час навчання. Проте здобувачів освіти не призиватимуть до 25 років.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. […] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться", – пояснив Здебський.

В свою чергу заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі "Телеграфу" повідомив, що такої норми в новий законопроєкт стосовно мобілізаії не закладалося.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Раді остаточно вирішили питання аспірантів.