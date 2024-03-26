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Мобілізувати будуть з 18 років? Чи правду сказав Разумков, та що говорять в комітеті Нацбезпеки

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Влада України продовжує роботу над створенням нового законопроекту стосовно мобілізації Новина оновлена 26 березня 2024, 11:40
Влада України продовжує роботу над створенням нового законопроекту стосовно мобілізації. Фото Колаж "Телеграфу"

Разумков запевняє, що ухвалення цієї норми загрожує знищенням генофонду країни.

Новий законопроєкт про мобілізацію No10449 містить норму про те, що мобілізувати можуть чоловіків з 18 років, каже народний депутат Дмитро Разумков. Цю інформацію прокоментували в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

За словами Дмитра Разумкова, згідно із законопроєктом, якщо 18-річний громадянин пройде базовий військовий вишкіл, то його залучатимуть до армії з 19 років. Заява стосовно цього з’явились на його Телеграм-каналі.

"Якщо законопроект буде ухвалений в такому вигляді, то 18-річна дитина, що пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, автоматично стане військовозобовʼязаною і її зможуть відправити на фронт! Нашу з командою "Розумної Політики" поправку, яка б це унеможливила, члени комітету не підтримали. Але ми продовжимо за неї боротися у залі Парламенту! Бо нам, на відміну від представників влади, не байдуже на генофонд і майбутнє нашої держави!", — пише нардеп.

Слова Разумкова спростував і нардеп від "Слуги народу", член Комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Здебський. В коментарі виданню LIGA.net він наголосив, що новий законопроект передбачає проходження вишколу й здобуття військової спеціальності під час навчання. Проте здобувачів освіти не призиватимуть до 25 років.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. […] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться", – пояснив Здебський.

В свою чергу заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі "Телеграфу" повідомив, що такої норми в новий законопроєкт стосовно мобілізаії не закладалося.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Раді остаточно вирішили питання аспірантів.

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#Мобілізація #Разумков