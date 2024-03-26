Большая рогатая проблема ждет решения

Производители молока, депутаты и члены правительства наработали антикризисный план для молочной отрасли. Теперь дело за реализацией

Аграрный комитет парламента совместно с Минагрополитики и производителями молока наработал план действий по выводу молочной промышленности из глубочайшего кризиса. Эта отрасль за последние 7 лет теряет в среднем 6-7% поголовья и около 5% производства ежегодно. Украина уверенно движется к зависимости от импорта молочной продукции, и если этот тренд не остановить, рискует потерять отрасль уже в недалекой перспективе.

План выживания

План выхода из кризиса был выработан на базе комитетских слушаний в Яготине. Там чиновники, депутаты и производители пришли к согласию главного: действовать следует немедленно. Речь уже не идет о возвращении к идиллии в виде коровы в каждом крестьянском доме. Сейчас главное: ликвидировать угрозу продовольственной безопасности страны с осознанием, что средств в государственном бюджете мало и использовать их на восстановление следует с максимальной эффективностью.

Комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике утвердил следующие рекомендации Правительства, министерств экономического блока и НБУ:

Разработать и одобрить Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства на период до 2033;

предусмотреть в государственном бюджете отдельную статью "Государственная поддержка развития животноводства";

Увеличить суммы поддержки за содержание крупного рогатого скота (специальная бюджетная дотация для содержания КРС);

Решить проблему расчетов торговых сетей с производителями молока;

Совместно с общественными объединениями определить перспективные размеры молочных ферм для обеспечения возможности скорейшего восстановления утраченных за последние годы объемов производства молока;

привлечь средства международных доноров на реализацию программы возрождения молочной отрасли;

Обеспечить предприятиям молочной отрасли льготный доступ к государственной кредитной программе "5-7-9";

предоставить инвесторам проектов в молочной отрасли доступ к финансовым ресурсам в процессе формирования и выполнения Плана программы Европейского Союза "Ukraine Facility";

Обеспечить оптимальный режим транспортной логистики и таможенного сопровождения экспорта молочной продукции, в частности, в части применения отдельных очередей для автомобилей, перевозящих молочную продукцию (особенно скоропортящуюся);

Усилить работу по борьбе с теневым рынком молокосырья и молокопродуктов, а также фальсификацией (продовольственным мошенничеством) молочной продукции, в том числе путем подготовки изменений к законодательным и нормативно-правовым актам;

Увеличить сроки возврата валютной выручки при реализации внешнеэкономических контрактов с молокопродуктами в случаях возникновения задержек при доставке (транспортировке) такой продукции и/или ее оплате по вине покупателя.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур считает, что этот план действий вполне способен дать старт выходу отрасли из кризиса. Но при условии, что правительство возьмется за дело немедленно.

"За 2023 год импорт молочной продукции в Украину вырос на треть, а если учесть теневые поставки, то оценки доходят до роста на 60%. Это чрезвычайно угрожающая тенденция. Чтобы не потерять внутренний рынок, Министерство аграрной политики и Правительство в целом должны действовать безотлагательно", – отметил исполнительный директор СМПУ.

Ставка на индустриальное производство

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий анонсирует появление новой государственной программы поддержки животноводства уже в скором времени. По его мнению, бюджетное финансирование следует сосредоточить не на индивидуальных хозяйствах, удерживаемых населением, а на промышленных компаниях, способных обеспечить производство по стандартам качества ЕС.

"Как бы мы ни хотели, население не будет способно обеспечить качество продукции экстракласса или даже высшего сорта. И это уже необратимый процесс. Этот тренд будет продолжаться. Поэтому, по нашему мнению, единственная перспектива молочного сектора — это промышленное производство".

По правительственным данным, качественные характеристики молока, производимого хозяйствами населения чрезвычайно низкие: 82% второго сорта и 18% первого сорта. Индустриальные производители молока обеспечивают преимущественно производство молока класса экстра и высшего сорта, которое соответствует стандартам Евросоюза. В то же время, на население приходится около 70% производства. Поэтому в случае задержки с планом действий вырисовываются нерадостные перспективы для отрасли по мере приближения к Украине к членству в ЕС.

Поддержка вопреки войне

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и продовольственной политики Александр Гайду отмечает, что в течение полномасштабного вторжения агросектор понес прямые убытки на сумму 8,7 млрд долларов. А если учесть еще и косвенные потери, то они ориентировочно составляют 31,5 миллиарда долларов. Общее количество поврежденных и разрушенных построек животноводческих ферм уже в первый год войны составило 303 объекта. В частности, в скотоводстве погибли 7012 голов животных, а общее количество поврежденных и разрушенных зданий животноводческих ферм в скотоводстве составляет 117 объектов.

В этом контексте государственная поддержка молочной отрасли, по мнению Александра Гайда, особенно важна.

"Рекомендации аграрного комитета Совета выносят дискуссию о проблемах молочной отрасли на новый уровень. Я вижу, что и Правительство, и Верховная Рада настроены вместе разработать новую государственную программу. Она должна предусматривать и кредитную поддержку производителей, и бюджетное финансирование, и привлечение средств зарубежных доноров. В отрасли очень много вызовов, ожидающих решения", — отметил Александр Гайду.

В 2023 году производство молока составило 7,3 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, еще в 2017 году объем производства составил 10,2 млн. тонн. Во всех категориях хозяйств по состоянию на 01.01.2024 поголовье крупного рогатого скота составляло 2,1 млн. голов, что на 6% меньше по сравнению с соответствующей датой 2023 года. Поголовье коров составило 1,27 млн. голов, что меньше соответствующей даты 2023 года на 6,1%. Эта статистика – безжалостный диагноз не только текущего положения дел, но и отражение многолетнего негативного тренда. Производители и Верховная Рада сказали свое слово в дискуссии о том, как этот тренд изменить. Теперь дело за Правительством, которое должно взять на себя координацию по воплощению антикризисного плана.