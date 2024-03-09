В Украине дорожает "молочка": что может привести к росту цены еще больше

Эксперты не ожидают существенного снижения цены

В Украине продолжают расти цены на продовольствие. Среди заметно дорожающих групп товаров остаются молочные продукты.

По данным портала Минфин больше всего подорожал сыр твердый. Сыр голландский 45% одного из украинских производителей сейчас в среднем стоит 499,10 грн, тогда как в феврале — 475,72 грн. Сыр российский 50%- Сейчас стоит 446,19 грн за кг, в марте — 421,89 грн/кг. За 950 гр кефира 2,5% просят 48,19 грн против 47 грн в марте. Сметана 15% и 20% в среднем выросла в цене на 1,5-2 грн с февраля.

Цены падать не будут. Такую идею высказали эксперты в комментариях "Фокусу". Эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова считает, что снизиться может только цена на молочку в полиэтиленовых пакетах. Снижение цены возможно, однако незначительное — не более 3%. Проблема в понижении поголовья скота, удорожании упаковки, логистики и электроэнергии.

Генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк считает, что из-за роста цен на производственные ресурсы будет продолжать влиять на стоимость сырья — молока. Цены будут расти в течение 2024 года. Эксперт считает, что шаг роста будет до 10%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть эксперта ожидает снижения или стабилизации цен на молочные продукты. Причина видится в стабилизации цены на сырое молоко и ожидается снижение цены в начале лета. Кроме молочки могут стать дешевле и другие продукты.