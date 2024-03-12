Певица-предательница Maruv развлекает россиян и молчит о войне (фото)

Артистка до сих пор пишет песни на русском и заливает новые треки на Yandex Music

Певица Анна Корсун, известная многим под псевдонимом Maruv, сменила сценическое имя. Артистка, которую жестко раскритиковали украинцы за предательскую позицию, не спешит высказываться о войне в Украине, а делает вид, будто ничего не знает.

Интересно, что артистка создала еще одну страницу в Instagram — Sharlotta Ututu. Страница Maruv в Instagram закрыта для украинцев, а Sharlotta Ututu открыто общалась с подписчиками из Украины.

Артистка до сих пор пишет песни на русском и заливает новые треки на Yandex Music, поддерживая таким образом экономику страны-врага. Кстати, недавно исполнительница записала песню на украинском.

Maruv в образе

Подписчики осуждают певицу, которая фактически сидит на "двух стульях" и остается вне политики.

Добавим, что до начала большой войны Maruv активно работала в России. После агрессивного вторжения оккупантов на территорию Украины артистка очень осторожно высказалась о поступках российских солдат. А вскоре обнародовала ряд фотографий из Турции, куда она сбежала с мужем.

Ранее "Телеграф" писал, что черкащанка Анна Асти окончательно отреклась от Украины. Она официально получила гражданство страны-агрессорки.