Певица-предательница Maruv развлекает россиян и молчит о войне (фото)
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Артистка до сих пор пишет песни на русском и заливает новые треки на Yandex Music
Певица Анна Корсун, известная многим под псевдонимом Maruv, сменила сценическое имя. Артистка, которую жестко раскритиковали украинцы за предательскую позицию, не спешит высказываться о войне в Украине, а делает вид, будто ничего не знает.
Интересно, что артистка создала еще одну страницу в Instagram — Sharlotta Ututu. Страница Maruv в Instagram закрыта для украинцев, а Sharlotta Ututu открыто общалась с подписчиками из Украины.
Артистка до сих пор пишет песни на русском и заливает новые треки на Yandex Music, поддерживая таким образом экономику страны-врага. Кстати, недавно исполнительница записала песню на украинском.
Подписчики осуждают певицу, которая фактически сидит на "двух стульях" и остается вне политики.
Добавим, что до начала большой войны Maruv активно работала в России. После агрессивного вторжения оккупантов на территорию Украины артистка очень осторожно высказалась о поступках российских солдат. А вскоре обнародовала ряд фотографий из Турции, куда она сбежала с мужем.
Ранее "Телеграф" писал, что черкащанка Анна Асти окончательно отреклась от Украины. Она официально получила гражданство страны-агрессорки.