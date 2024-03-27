Будут ли мобилизовать с 18 лет: Минобороны объяснило, что в новом законопроекте

Появились новые детали о законопроекте

Новый законопроект о мобилизации не предусматривает того, что в ряды ВСУ будут забирать военнообязанных с 18 летнего возраста. Тем не менее, там предусмотрено снижение мобилизационного возраста до 25 лет.

Как говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook, документом №10449 предусмотрено, что 18-летние украинцы могут выбирать время для прохождения базовой военной службы, но на фронт их не призовут.

В частности документ предусматривает следующие изменения:

Мобилизировать будут лиц от 25 до 60 лет;

В высших учебных заведениях будет введена базовая военная подготовка, которая начнет действовать с 2025 года. От нее могут быть освобождены некоторые категории граждан;

Срочная служба будет отменена, а вместо нее будет введена базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время или на 3 в военное;

Гражданам старше 18 лет будет разрешено выбрать время прохождения этой службы;

Вне зависимо от того, проходило лицо старше 18 лет базовую подготовку или нет, оно будет иметь отсрочку от мобилизации до достижения мобилизационного возраста.

Как сообщалось ранее, в настоящее время мобилизационный возраст в Украине с 27 по 60 лет. Однако мужчины от 18 до 27 могут мобилизоваться, если они имеют военный опыт.

Отдельный законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет Рада приняла еще летом 2023 года, однако он до сих пор не был подписан президентом Владимиром Зеленским.